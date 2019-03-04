Трамп продлил антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с кризисом на Украине.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в Белом доме.

Отмечается, что действия и политика РФ угрожает нацбезопасности США, а потому глава государства продлевает ограничительные меры, введенные против Москвы его администрацией в 2018 году и администрацией его предшественника Барака Обамы в 2014-м.

Санкции предусматривают введение ряда запретов в отношении отдельных россиян, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц кабинета министров экс-президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, данные меры охватывают ряд крупных предпринимателей России, несколько компаний и руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.