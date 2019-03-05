Хайп на прахе бывшего кумира: зачем HBO оттопталось на памяти Майкла Джексона?

Премьера HBO "Покидая Нетландию" — документальная лента про будни Майкла Джексона. И место в них детей. Родственники поп-идола — в ужасе.

Сразу два концерта Майкла Джексона, которые никому никогда не показывали. В профессиональной записи, с отличным звуком, а главное, в абсолютно бесплатном доступе на YouTube. Обнародованы родственниками покойной легенды и собирают просмотры сотнями тысяч.

Преданные фанаты, разумеется, в восторге. Для них всё это — щедрый подарок. Возможность ещё раз увидеть и услышать любимого певца и танцора — тех времён, когда он был без преувеличения на абсолютном пике своей творческой формы и таланта. Вот только, творчество творчеством, а не всё тут так просто.

Поскольку публикации чётко совпали по времени с выходом в эфир двух частей фильма под названием "Покидая Нетландию". Показывает американский кабельный телеканал НВО. Тот самый, у которого "Игра престолов", "Настоящий Детектив" — а теперь ещё и не менее остросюжетная документальная лента.

Полностью посвящена тем, кто в детстве проводил дни, недели и месяцы в знаменитом поместье короля поп-музыки. Теперь они утверждают, что стали жертвами сексуального насилия с его стороны. И заново раздули уже подзатухший скандал — на тему педофилии Джексона.

"Каждый раз, когда я оставался ночевать, он подвергал меня насилию". Высказывание одного из героев документального фильма HBO "Покидая Нетландию" о том, что происходило с юными друзьями Майкла Джексона. Дети, которые стали взрослыми, рассказывают правду о растлении.

В Нетландии — это поместье певца. Теперь дом "детских грез" называют местом линчевания. Джексон искал себе в друзья 10-летних малышей, входил в доверие к ним, к их семьям. А дальше понятно. Но такая трактовка была не всегда.

Этот парень — Уэйд Робсон — один из любимчиков Майкла Джексона. На протяжении долгих лет восхвалял певца. Защищал его. Всячески отрицал какое-либо насилие, домогательства и не только. Но все изменилось спустя три года после смерти музыканта. Вот свежая запись. Никаких улыбок. На лице драма. Риторика другая. Подтекст ясен.

"Он без конца повторял: у меня не было детства, я так люблю детей, поэтому мне так нравится проводить время в их компании. И поэтому я хочу помогать другим детям, у которых так же, как и у меня — не было детства. Так что еще задолго до того, как я встретил его впервые, многое было уже предопределено. Я полагаю, что моя мать, как и вся моя семья, стали жертвой его обаяния еще до первой встречи",- копается в своем прошлом Уэйд Робсон.

Фильм HBO многие назвали вызовом и провокацией. Документалистика без второго мнения. Срывают покровы — для многих поп-идол — оказывается растлитель малолетних и педофил.

Другой вопрос — а в чем новизна? Скандалы о сексуальных пристрастиях Джексона не утихали еще при жизни исполнителя. Тот же Уэйд Робсон, который под присягой говорил о кристально чистых намерениях певца, резко сменил позицию семь лет назад. По сути — это дача ложных показаний. Но закон "свободной и демократичной" жертву насилия пощадит.

"Если речь идет о гражданских исках по, например, сексуальному домогательству. Даже если у суда есть достаточно уверенности, или у следствия или у прокуратуры, что какой-то свидетель первоначально мог давать неправдивые показания. Как правило, людей не привлекают к уголовной ответственности", — поясняет Григорий Красовский, адвокат по американскому праву.

Против творения HBO резко выступает семья музыканта. Хотят взыскать 100 миллионов долларов. Между родственниками и HBO заключен договор — не порочить имя поп-исполнителя. Соглашение от 1992 года. Интересно, что семья выложила в открытый доступ концерт именно этого года — выступление в Бухаресте. Правда, скоро ролик уберут. Очевидно, это попытка переманить и отвлечь зрителя от просмотра ленты "Покидая Нетландию".

Тем временем, резонанс играет только на стороне HBO. Они выжимают максимальный хайп. Даже составили сопроводительное письмо, где пошагово предостерегают зрителя от шокирующих откровений. Указывают контакты поддержки, если понадобится срочная помощь. Кинокритики уверены — нагнетают интригу, такой уж зубодробительный материал.

Сейчас этот фильм актуален не столько из-за Джексона, сколько на общей волне, вот этой волне обличения домогательств в США и в Голливуде. Это очень хорошо подходит под эту волну, вне зависимости это реальное обвинение или надуманное. Вот и все. Конечно, такой фильм не может выйти ни в какие кинотеатры и ничего не соберет", — полагает Илья Радаев, кинообозреватель.

Примерно, в это же время готовится другой материал от BBC. Они в свете полыхнувшего скандала убрали из своего эфира песни Майкла Джексона. Ведь в сети уже многие пишут, что больше не смогут прослушивать эти композиции "короля поп-музыки". Говорят, теперь во всех текстах слышат подтекст. Про нездоровую любовь к детям.