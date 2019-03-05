Вслед за водкой минимальную цену могут установить и на пиво

Минимальная цена за обычную бутылку пива может составить 35 рублей. С таким предложением выступил Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. По мнению инициаторов, это позволит улучшить качество напитка и отсечь контрафакт, пишет газета "Известия".

В государственных ведомствах устанавливать минимальную цену не спешат. В Минфине считают, что это нужно, прежде всего, для ограничения доступа к алкоголю. А в Федеральной антимонопольной службе, наоборот, инициативу поддержали: благодаря ей станет проще бороться с "левым" пивом и формировать здоровую конкуренцию.

Напомним, сейчас в России действует минимальная цена на крепкие спиртные напитки. Так, с 1 января 2019 года бутылка водки не может стоить дешевле 215 рублей, коньяка – 329, а бренди – 239 рублей.