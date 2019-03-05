Тренер "Реала" Солари: у нас хватает классных игроков, чтобы заменить Рамоса

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с голландским "Аяксом". Первая встреча прошла 13 февраля и завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев.

"Мы будем играть на победу, как делаем это всегда, — заявил Солари, которого цитирует пресс-служба УЕФА. — Команда сейчас на ходу и достаточно опытна, чтобы спокойно воспринимать то, что ныне говорят вокруг".

Также Солари отметил, что ему жаль, что в матче не примет участие защитник Серхио Рамос, который был дисквалифицирован на две игры еврокубков за умышленно полученную желтую карточку в первой игре.

"Он лидер, однако у нас хватает достаточно опытных и классных игроков, чтобы заменить его", — добавил наставник "Реала".