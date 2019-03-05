Ростехнадзор назвал причину обрушения трубы в котельной "Воронежтеплосети"
Ростехнадзор озвучил результаты расследования ЧП в котельной "Воронежтеплосети". По мнению экспертов, причиной падения тридцатиметровой кирпичной трубы стало нарушение правил эксплуатации. Кирпичная кладка разрушилась под воздействием влаги и слишком низких температур газов. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж".
Труба упала на котельную утром 31 января. В результате здание было серьезно повреждено. При этом пострадали две сотрудницы. Одна женщина попала в реанимацию с травмой головы и переломом руки. Другая получила сотрясение головного мозга. Расследование ведет прокуратура Коминтерновского района.
Как сообщили в Верхне-Донском управлении Ростехнадзора, первоначально говорилось о накопившейся в трубе котельной сажи, которая могла стать причиной разрушения. Сооружение было отремонтировано пять лет назад.
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