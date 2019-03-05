Директора Муромского радиозавода заподозрили в хищении 20 миллионов рублей

В крупном хищении подозревают директора Муромского радиозавода. Речь идет о сумме, превышающей двадцать миллионов рублей. Эти деньги были выделены предприятию в рамках гособоронзаказа. Муромский завод рассматривался как производитель систем громкоговорящей связи на судах.

Следствие предполагает, что и.о. директора муромского завода использовал мошенническую схему. В частности, заключал фиктивные договора с подконтрольными ему московскими фирмами. В результате более 20 миллионов якобы на поставку металлопродукции оказались переведены неустановленным лицам. Соответственно, "оплаченная" металлопродукция на радиозавод так и не поступила. Противоправная деятельность руководителя муромского предприятия пресечена сотрудниками УФСБ, передает ГТРК "Владимир".

Идет расследование, возбуждено уголовное дело.