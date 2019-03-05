Чехия отказала сотруднику МИД РФ во въезде в страну

Отказ во въезде в Чехию сотруднику МИД РФ, приехавшему 4 марта в составе российской делегации для участия заседании российско-чешской межправительственной комиссии, является недружественным действием и без ответа это не останется, заявили в посольстве РФ в Чехии.

По словам пресс-секретаря посольства Николая Брякина, представителю МИД России было отказано во въезде на территорию Чехии в аэропорту города Прага. В этой связи посольством сделано представление заместителю министра иностранных дел Чехии и директору курирующего территориального департамента МИД Чехии.

Между тем, как пишет чешское издание Denik N, этот человек находился в списке "нежелательных лиц", ему отказано во въезде "по соображениям безопасности".