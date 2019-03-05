Подготовка к Параду Победы началась. Боевую технику перебросили в Подмосковье

Техника Западного военного округа, которая примет участие в Параде Победы на Красной площади, приехала в Московскую область. Все боевые машины собрались на полигоне Таманской дивизии, что в поселке Алабино, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

Впереди у экипажей долгие тренировки и репетиции на полигоне, который точно копирует главную площадь страны. Техники, в свою очередь, должны довести состояние боевых машин до идеального.

На данный момент известно, что по брусчатке Красной площади в этом году пройдут 80 единиц военной техники. Среди них танки Т-90, реактивные системы залпового огня "Смерч", оперативно-тактические комплексы "Искандер", а также легендарное оружие победы – Т-34.

Какие громкие премьеры подготовили военные в 2019 году, пока секрет.