Тема:
Задержание Марии Бутиной 6 часов назад
30 марта 201900:20
В суд США поступили документы о депортации Марии Бутиной
Документы о депортации россиянки Марии Бутиной поступили в американский суд. Теперь отправить девушку на Родину в день вынесения приговора предлагает не только защита, но и обвинение.
Судье было подано совместное ходатайство от прокурора и адвокатов Бутиной. Сама Мария также выразила письменное согласие на депортацию, передает телеканал "Россия 24".
Марию Бутину арестовали летом 2018 года, девушку обвинили в заговоре и деятельности на территории США в качестве незарегистрированного иностранного агента.
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