В суд США поступили документы о депортации Марии Бутиной

Документы о депортации россиянки Марии Бутиной поступили в американский суд. Теперь отправить девушку на Родину в день вынесения приговора предлагает не только защита, но и обвинение.

Судье было подано совместное ходатайство от прокурора и адвокатов Бутиной. Сама Мария также выразила письменное согласие на депортацию, передает телеканал "Россия 24".

Марию Бутину арестовали летом 2018 года, девушку обвинили в заговоре и деятельности на территории США в качестве незарегистрированного иностранного агента.