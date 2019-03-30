Инсайдеры сватают Жозе Моуринью в мюнхенскую "Баварию"

Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить клуб-чемпион Германии мюнхенскую "Баварию". Сейчас состав лидера немецкой бундеслиги возглавляет хорватский тренер Нико Ковач. Однако руководство баварцев и фанаты не слишком довольны его работой и не в первый раз заходит речь о его увольнении.

Правда, Ковач приступил к работе летом прошлого года и, скорее всего, если он будет уволен, что это случится не раньше окончания нынешнего сезона. Тем не менее, сообщает Footmercato, 56-летний Моуринью является одним из главных претендентов на смену Ковачу.

Португалец в разные годы работал в ведущих футбольных странах: на родине в "Бенфике" и "Порту", в Италии в "Интере", в Испании в "Реале", в Англии в "Челси" и "Манчестер Юнайтед". "МЮ" был последним местом его работы, он был уволен 18 декабря прошлого года. После этого его сватали в несколько топ-клубов, включая мадридский "Реал", который в итоге вернул на пост наставника француза Зинедина Зидана.