В Каракасе снова отключили электричество

В столице Венесуэлы Каракасе вновь произошло отключение электроснабжения.

Как уточняется, свет погас после 19:00 по местному времени в пятницу (2:00 субботы по времени Москвы). Пользователи в социальных сетях отмечают, что электроснабжения нет в большей части районов столицы. Мобильная связь действует, но с ограничениями, передает РИА Новости.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что за последние недели система электроснабжения страны уже четыре раза подвергалась массированным атакам (7, 9, 11 и 25 марта). В конечном счете это привело ко второму за месяц общенациональному отключению электроснабжения. В связи с этим власти Венесуэлы объявили 26, 27 и 28 марта выходными днями. По словам министра, спустя два дня восстановительных работ специалисты смогли наладить электроснабжение в большинстве районов страны.