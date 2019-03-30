Боксер Денис Лебедев может завершить карьеру нынешним летом

Российский экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев, которому Всемирная боксерская ассоциация (WBA) готова вернуть титул из-за отказа украинца Александра Усика его защищать, тем не менее может завершить свою карьеру. Об этом сообщил журналистам менеджер бойца Вадим Корнилов.

По словам промоутера, решение Усика не выходить на обязательную защиту титула WBA против Лебедева было предсказуемым: "Нам давно известно о намерениях Александра перейти в супертяжелый вес и драться там. Сейчас мы ждем решения WBA. С большой долей вероятности Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона".

Однако, как сказал Корнилов, Лебедев вряд ли долго будет носить чемпионское звание: "Есть очень большая вероятность, что поединок по защите чемпионского пояса в августе нынешнего года будет последним в карьере Лебедева, — цитирует менеджера РИА Новости. – Но в августе Денис проведет защиту титула либо в России, либо в Англии, и только потом уйдет".