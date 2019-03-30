Казанский "Рубин" должен тренеру Курбану Бердыеву 65 млн рублей

Финансовые неурядицы в футбольном клубе российской премьер-лиги "Рубин" продолжаются. Команда из столицы Татарстана имеет громадные долги перед тренерским штабом и игроками. Наставнику "Рубина" Курбану Бердыеву руководство должно 65 млн рублей, но он готов подождать, пока с ним рассчитаются.

В процессе реструктурирования ряда финансовых показателей клуба из Казани, Бердыев не требует срочной выплаты всей суммы долга, сообщает еженедельник "Футбол". Тренер согласился подождать столько, сколько потребуется. Кроме него навстречу "Рубину" пошли пятеро футболистов, в том числе Владимир Гранат и Руслан Камболов. Благодаря этому казанцам удалось решить вопрос остальных долгов.