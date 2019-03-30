Ян Облак договорился с "Атлетико" о новом контракте

Словенский вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак договорился с представителями клуба о подписании нового контракта. Теперь сторонам останется только поставить подписи под соглашением.

Действующий контракт словенца с мадридским клубом действует до лета 2021 года. Ранее говорилось о том, что Облак готов рассмотреть прочие варианты продолжения карьеры, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на AS. Интерес к голкиперу проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен".

Впрочем, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне дал понять, что и дальше видит Облака в качестве основного вратаря клуба. Официально "матрасники" объявят о сделке в ближайшее время.

Напомним, что Облак является игроком "Атлетико" с 2014 года. В нынешнем сезоне словенец принял участие в 37 встречах клуба во всех турнирах, в которых он 17 раз оставлял свои владения неприкосновенными, пропустив 30 голов.