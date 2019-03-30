Учительницу из Барнаула, покинувшую школу из-за фото в купальнике, поддержали флешмобом

Российские учителя поддержали свою коллегу Татьяну Кувшинникову из Барнаула, которой пришлось уволиться из школы из-за публикации в соцсетях своего фото в спортивном купальнике. Кувшинникова, учитель русского языка и литературы, профессионально занимается зимним плаванием и часто публикует снимки с соревнований.

Как ранее рассказала журналистам Татьяна Кувшинникова, ее вызвала директор и сообщила, что фото отправила ей мама одного из учеников. Директор высказала недовольство моральным обликом педагога и предложила Кувшинниковой уволиться по собственному желанию.

Родители учеников отстояли учительницу, однако Кувшинникова все-таки решила уволиться. Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко предложил ей сформулировать правила поведения для учителей в социальных сетях. Татьяна Кувшинникова согласилась и будет вести соответствующий курс в местном институте повышения квалификации.

Коллеги педагога и представительницы других профессий, решившие поучаствовать во флешмобе, публикуют похожие снимки с хештегом #УчителяТожеЛюди. Тем временем ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила журналистам, что понятие личной, приватной жизни должно существовать для всех — в том числе и учителей. Современные педагоги, по словам министра, находятся в сложной ситуации, так как "любой снимок, который случайно сделан, почему-то становится достоянием "Инстаграма".

Такая "жизнь напоказ всему миру" вообще-то не свойственна человеку, цитирует Васильеву ТАСС. Это, по мнению министра, "проблема, которую нужно очень деликатно решать".