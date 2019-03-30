Император Акихито наградил ученого-дипломата Ларина орденом Восходящего солнца

Профессор Виктор Ларин стал кавалером ордена Восходящего солнца. Так называется правительственная награда Японии. За что ученый ее получил?

Восходящее солнце из позолоченного серебра. Это орден третьей степени, одна из высших наград Японии. Таким награждали Майю Плисецкую, Валерия Гергиева, Юрия Соломина. Теперь и Виктора Ларина, одного из самых ярких ученых Дальнего Востока, историка и китаеведа. Так за что же японцы наградили профессора?

"Это награждение человека, который создал очень хорошие дружественные отношения с Японией. Это для иностранцев. Это большая честь. Очень редко бывает такое награждение", — отметил Накамура Коитиро, генеральный консул Японии во Владивостоке.

К ордену прилагается грамота, заверенная печатью императора Акихито и подписью премьер-министра Синдзо Абэ. Виктор Ларин стал пятым на Дальнем Востоке обладателем подобной награды.

Он называет себя ученым-дипломатом. Даже в самые нелегкие годы российско-японских отношений Ларину удавалось объединять за круглым столом ученых мужей из обеих стран и обсуждать вопросы экономики и геополитики, показывая Россию мудрым соседом.

"Себя надо рекламировать, чем мы, кстати, и занимаемся. Есть такой термин – "научная дипломатия". Академия наук его очень активно продвигает. Ученые часто идут впереди политиков, когда политики между собой не хотят разговаривать", — сказал Виктор Ларин, заведующий Центром азиатско-тихоокеанских исследований, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук.

За сухими названиями научных докладов, с которыми скоро японские и российские ученые выступят на 35-м по счету совместном симпозиуме — усилиями Ларина встречи научных сообществ начались еще в Советском Союзе — вполне насущные проблемы. Почему корейские и китайские туристы активно посещают Владивосток, а японские едут неохотно? Как привлечь в Приморье японские инвестиции, чтобы выгодно было всем? Вопросы вполне посильные для фундаментальной науки.

А вот обсуждать курильский вопрос для научного сообщества — дурной тон. Пусть останется прерогативой политиков. "Все, безусловно, преследуют свои собственные национальные интересы. И наша задача — найти точку соприкосновения, где национальные интересы разных государств будут приводить не к конфликтам, вспышкам, а к сотрудничеству. Наша задача как ученых подводить под это фундаментальную основу, чем мы и занимаемся, и за это нам дают ордена", — подчеркнул Виктор Ларин.

Когда-то он собирался изучать в институте японскую филологию, а не историю Китая. Но для поступления не хватило полбалла. Сейчас, спустя полвека, реванш взят. Но орден не самоцель для востоковеда — лишь подтверждение, что работа идет в верном направлении. Но путь еще долгий.

На остров Русский у японцев большие планы. Медицинская компания хочет построить здесь современный ПЭТ-центр. Другие японские инвесторы планируют разместить на острове теплицы, где будут выращивать клубнику, салат и помидоры. И вот то, насколько эти и многие другие проекты будут интересны и взаимовыгодны, решается не только в политических кабинетах, но и на научных симпозиумах. Та самая научная дипломатия, за которую Виктора Ларина наградил сам японский император.