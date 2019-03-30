Николас Кейдж женился в четвертый раз, его хватило на четыре дня

Популярный американский киноактер Николас Кейдж (настоящее имя — Николас Ким Коппола) женился в четвертый раз, но провел в браке только четыре дня. Как сообщает издание TMZ со ссылкой на судебные документы, Кейдж женился на 23-летней визажистке Эрике Коикэ в прошлую субботу в Лас-Вегасе, известном простотой процедуры заключения брака. Однако уже в среду молодожен Кейдж обратился в суд с просьбой аннулировать скороспелый брак, хотя пара состояла в отношениях около года.

До этого Кейдж был женат трижды: на актрисе Патриции Аркетт, на дочери Элвиса Пресли Лизе Марии Пресли, а также на официантке корейского происхождения Элис Ким.

Подавая заявление на развод, Кейдж объяснил, что поддался импульсу и сожалеет о поступке. Также он сослался на уголовное прошлое своей избранницы (бойфренд Коикэ был связан с торговлей наркотиками) и несходство характеров.

55-летний Кейдж успел сняться более чем в 80 фильмах, среди которых "Без лица", "Угнать за 60 секунд", "Сокровище нации", "Скала" и др. Главная мужская роль в картине "Покидая Лас-Вегас" принесла ему премии "Оскар" и "Золотой глобус". В 2002 году в прокат вышла его пока единственная режиссерская работа — картина "Жиголо" с Джеймсом Франко, не имевшая успеха в прокате. Посетив в 2017 году столицу Казахстана Астану (ныне Нур-Султан), Кейдж примерил национальную одежду казахов чапан и тут же стал мемом, который взорвал интернет.