Провокация у Крыма: Вашингтону посоветовали "не махать красной тряпкой перед медведем"

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет расценил разведку у берегов Крыма американским беспилотником как провокацию и призвал ВВС США "не искать приключений" у российских границ.

Ранее мониторинговый ресурс PlaneRadar сообщил, что стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk вел разведку вдоль берегов Крыма. Global Hawk вылетел с авиабазы в Италии и направился к линии разграничения в Донбассе, затем совершил полет вдоль черноморского побережья.

Шеремет считает, что таким способом США пытаются продемонстрировать свой статус "полицейского мира", и поэтому патрулируют все доступные уголки Земли. Депутат призвал Америку остановиться и одуматься, а не махать красной тряпкой перед медведем, приводит РИА Новости слова Шеремета.

Разведывательные самолеты и беспилотники нередко появляются у российских границ и военных объектов. Их регулярно замечают над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии. Пентагон пока отказывается прекратить подобные полеты.