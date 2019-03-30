Власть Украины взяла курс на героизацию геноцида

Злодеяния политической власти Украины — это не цепочка отдельных событий, это целенаправленные действия, в которых участвуют геноцидные герои, заявил лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Вся эта революция в Незалежной шла на языке геноцида, равно языке Бандеры. Уберите Бандеру, геноцидная цепочка распадется. Но мы видим, что с каждой неделей Бандеры становится все больше. Эскалация бандеризации Украины нарастает на государственном уровне. И это позволяет нам говорить, что сегодняшняя правящая элита Украины взяла на вооружение героев геноцида, логику геноцида, геноцидных героев, геноцидное поведение и геноцидный алгоритм", — подчеркнул политолог.

По его словам, совокупность всего вышесказанного, с точки зрения ООН, означает, что как только государство становится на путь геноцида, оно выходит за рамки закона.

Как указал Кургинян, когда-нибудь каждое преступление "бандеровской украинской власти и элиты" будет осуждено международным трибуналом. "Отдельные злодеяния не марают так, как официально принятая идеология, которая закрепляется", — добавил политолог.

На Украине 31 марта пройдут президентские выборы. В них примут участие 38 кандидатов. По мнению экспертов, в "тройку лучших" входят шоумен Владимир Зеленский, политик Юлия Тимошенко и действующий президент страны Петр Порошенко. Относительно высокие рейтинги также у экс-министра обороны Анатолия Гриценко и представителя партии "Оппозиционной платформы за жизнь" Юрия Бойко. Российские журналисты Ольга Скабеева и Евгений Попов в воскресенье проведут стрим-марафон, посвященный украинским выборам.

Между тем в ходе этой президентской кампании украинские националисты не раз пытались сорвать встречи Порошенко с избирателями.