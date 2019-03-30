"Реал" готов заплатить за Погба 145 миллионов евро

Мадридский "Реал" подтверждает свои амбиции в отношении полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба. Представители "Королевского клуба" готовы заплатить за покупку француза сумму в 145 миллионов евро.

Погба является приоритетным трансфером в ближайшее трансферное окно, сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Sun. Таким образом, манкунианцы могут получить выгоду на продаже Погба – приобретали они его у туринского "Ювентуса" за 105 миллионов евро.

Однако сами представители "Юнайтед" уже сообщали о том, что не намерены расставаться со своим лидером. Сам же Погба не скрывает – он не отказался бы играть за "Реал". В текущем сезоне он принял участие в 37 матчах за "МЮ", забив 14 голов и 10 раз став ассистентом на своих одноклубников.