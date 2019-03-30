Замминистра здравоохранения Армении задержан за взятку

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали заместителя министра здравоохранения Армении Арсена Давтяна. По информации местных СМИ, которые ссылаются на источники в правоохранительных органах республики, он был задержан в связи с получением взятки.

О задержании своего заместителя сообщил глава Минздрава Армении Арсен Торосян в своем Facebook. Он рассказал, что сейчас находится за пределами страны, поэтому подробности ему неизвестны. Министр выразил надежду на то, что позже соответствующие разъяснения даст Служба нацбезопасности. Однако там пока отказались от комментариев, пишет ТАСС.

Арсен Давтян был назначен на должность заместителя министра здравоохранения Армении в мае 2018 года. До этого он занимал различные посты в этом ведомстве.