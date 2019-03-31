1 апреля в России стартует весенний призыв

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Во время призывной кампании в российскую армию отправится 130 тысяч человек, передает "Россия 24". Это больше, чем в 2018 году на две тысячи новобранцев.

Согласно информации на сайте Кремля весенний призыв стартует 1 апреля, а завершится 15 июля.