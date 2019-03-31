Начато расследование в отношении президента Эквадора

В отношении президента Эквадора Ленина Морено генеральный прокурор Рут Паласиос начала предварительное расследование по подозрению в связях с офшорными компаниями.

Речь идет о нескольких офшорных компаниях, зарегистрированных в Панаме. Прокуратура намерена проверить данные о покупках, в том числе недвижимости, для Ленина Морено, передает ТАСС.

С просьбой провести расследование в прокуратуру обратился член парламента Ронни Алеага. Он сообщил, что из Интернет-портала узнал о связях офшорных компаний с Морено. Якобы будучи вице-президентом Морено помог одной из фирм получить 18 миллионов долларов от китайской корпорации Sinohydro, которая по заказу правительства построила ГЭС в Эквадоре.