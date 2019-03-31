Керлинг. Россияне уступили команде Канады на чемпионате мира

В канадском Летбридже продолжается первый день чемпионата мира по керлингу. Свой второй поединок провела мужская сборная России, которая встречалась с хозяевами турнира – командой Канады.

Встреча завершилась поражением россиян со счетом 3:11. За сборную России выступали скип команды Сергей Глухов, а также Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов. Накануне россияне проиграли соперникам из Шотландии.

В следующем поединке российские керлингисты сыграют со сборной Швейцарии. Затем россияне сразятся с Кореей. Чемпионат мира завершится 7 апреля.