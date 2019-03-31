Задержан поджигатель украинского избирательного участка

Поджигатель, пытавшийся поджечь кабинку для голосования на избирательном участке на Украине, задержан. Ранее МВД Украины сообщило, что в 10.50 в Черниговской области неизвестный попытался поджечь кабинку для голосования зажигательной смесью. Огонь удалось погасить сразу. Подозреваемый доставлен в отделение полиции, идет его допрос, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство").

В результате происшествия никто не пострадал, избирательный процесс не прекращался.

В день выборов президента Украины в стране открылись все 29,9 тысячи избирательных участков за исключением одного. Этот участок находится в городе Измаил Одесской области, и штамп-печать участка не отвечает образцу, отправленному для изготовления. В списки избирателей включены 29 миллионов 789 тысяч 638 избирателей. По данным украинского ЦИКа на 11.00 (время совпадает с московским), на выборах президента Украины проголосовали чуть больше 16%.