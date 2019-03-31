"Реал" получит Эриксена за 150 миллионов евро

Мадридский "Реал" узнал от представителей английского "Тоттенхэма" ценник на датского полузащитника Кристиана Эриксена. Для приобретения футболиста "шпор" испанцам необходимо заплатить 150 миллионов евро (130 миллионов фунтов).

Именно в такую сумму оценивает 27-летнего Эриксена президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви, сообщает "Спорт-экспресс", ссылающийся на Mirror. Леви не смущает тот факт, что соглашение игрока с клубом истекает летом 2020 года – он намерен извлечь максимальную выгоду из продажи игрока.

Таким образом, Леви хочет заработать на трансфере датчанина сумму, в 10 раз превышающую ту, которую "Тоттенхэм" заплатил за Эриксена голландскому "Аяксу". В 2013 году хавбек перебрался из Амстердама в Лондон за 12, 5 миллионов фунтов.