Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что неизвестные совершили хищение кабеля специальной связи у Большого Москворецкого моста. Материальный ущерб составил более 170 тысяч рублей. Сотрудники ФСО совместно с полицейскими задержали двух подозреваемых в краже. Как сообщается на сайте столичного УВД, ими оказались ранее судимый 35-летний приезжий и 37-летний москвич. Во время задержания один из них пытался скрыться, прыгнув в Москву-реку, и был спасен. На работе специальной связи инцидент никак не сказался.