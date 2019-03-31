Названы страны, в которые может сбежать Порошенко

Есть социология, а есть ставки на деньги. Этим занимаются букмекеры. Если посмотреть на расклад в текущем украинском тотализаторе "Фаворит спорт", то большинство к концу недели ставило на победу Зеленского: его коэффициент — 1,55 — это соответствует 55% сделанных ставок. На втором месте с коэффициентом 2,4 идет Порошенко — на него ставят 41%. Это не значит, что человек, делающий ставку на деньги, поддерживает Порошенко, это значит, что так он оценивает вероятность его победы со всеми ожидаемыми фальсификациями. То есть даже при всех подкупах избирателей, фальшивых бюллетенях и электронных подтасовках и усилиях СБУ большинство на Украине все же не верит в то, что Порошенко победит.

Если так, то Порошенко придется просто бежать из страны, ведь там его посадят за решетку как минимум из-за коррупционных преступлений, что с глубоким удовлетворением будет воспринято большинством украинцев. Но если бежать, то куда?

На поверхности — два варианта. Испания, где у Порошенко вилла. Но там нечем заняться, и вообще Интерпол, который по запросу Украины может и экстрадировать Петра Порошенко на родину. Тогда наиболее предпочтительной остается Молдавия. Там Порошенко начинал свой бизнес. Там он у него и сейчас — многомиллионный. Среди его активов — гигантский в центре Кишинева торговый центр Gemini (бывший "Детский мир"), крупнейшая в стране шоколадная фабрика "Букурия" и стекольный завод. Кроме того, в Приднестровье Порошенко — акционер завода "Молдавкабель", пивного завода и еще ряда производств. На жизнь беглого олигарха хватит, даже если обиженный Коломойский разорит Петра Порошенко на Украине.

Более того, есть у Порошенко в Молдавии и друг — Влад Плахотнюк. Олигарх номер один в Молдавии, считающий себя хозяином страны — всей, включая весь бизнес и все ветви власти. В Европе нерукопожатен, но его партия — демократы — размахивает звездно-голубым флагом. Как прикрытие.

Изначально Плахотнюк поднялся как сутенер, поставлявший девушек для развлечения многим высокопоставленным особам. Так и завязывал Плахотнюк отношения уже для своей пользы. Наверное, среди его клиентов когда-то оказался и Порошенко. Дружба выросла в столь тесную, что по просьбе Плахотнюка два года назад Порошенко выдал в Молдавию из Киева гражданина Украины Вячеслава Платона. Тот был бизнес-конкурентом Плахотнюка. Плахотнюк упрятал Платона за решетку на 18 лет.

Так что Молдавия пока для Порошенко — вариант. Если, конечно, там ничего не изменится. Пока положение в стране не очень устойчивое. После недавних парламентских выборов в парламенте сложился треугольник. Если округленно, то это социалисты Додона — наибольшее число мест — демократы Плахотнюка и правый блок.

Большинства для формирования правительства нет ни у кого. Нужна коалиция. Плахотнюк токсичен для всех. Один из лидеров правых — Майя Санду — даже назвала его "отравленным яблоком". То есть правые как честные ребята с Плахотнюком себя не мыслят. "Отравленное яблоко" сейчас покатилось к Додону — президенту Молдавии. Для Додона это, словно чаша с ядом, политическая смерть. Репутация теряется один раз. Зато в коалиции с правыми у социалистов Додона есть шанс создать, по крайней мере, антиолигархический альянс. Разве не об этом мечтают избиратели и социалистов, и правых? Вот в этом случае у Молдавии появится шанс, а у беглого Порошенко в Молдавии земля будет гореть под ногами.