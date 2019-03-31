Тема:
Выборы на Украине 13 минут назад
Названы страны, в которые может сбежать Порошенко
Есть социология, а есть ставки на деньги. Этим занимаются букмекеры. Если посмотреть на расклад в текущем украинском тотализаторе "Фаворит спорт", то большинство к концу недели ставило на победу Зеленского: его коэффициент — 1,55 — это соответствует 55% сделанных ставок. На втором месте с коэффициентом 2,4 идет Порошенко — на него ставят 41%. Это не значит, что человек, делающий ставку на деньги, поддерживает Порошенко, это значит, что так он оценивает вероятность его победы со всеми ожидаемыми фальсификациями. То есть даже при всех подкупах избирателей, фальшивых бюллетенях и электронных подтасовках и усилиях СБУ большинство на Украине все же не верит в то, что Порошенко победит.
Если так, то Порошенко придется просто бежать из страны, ведь там его посадят за решетку как минимум из-за коррупционных преступлений, что с глубоким удовлетворением будет воспринято большинством украинцев. Но если бежать, то куда?
На поверхности — два варианта. Испания, где у Порошенко вилла. Но там нечем заняться, и вообще Интерпол, который по запросу Украины может и экстрадировать Петра Порошенко на родину. Тогда наиболее предпочтительной остается Молдавия. Там Порошенко начинал свой бизнес. Там он у него и сейчас — многомиллионный. Среди его активов — гигантский в центре Кишинева торговый центр Gemini (бывший "Детский мир"), крупнейшая в стране шоколадная фабрика "Букурия" и стекольный завод. Кроме того, в Приднестровье Порошенко — акционер завода "Молдавкабель", пивного завода и еще ряда производств. На жизнь беглого олигарха хватит, даже если обиженный Коломойский разорит Петра Порошенко на Украине.
Более того, есть у Порошенко в Молдавии и друг — Влад Плахотнюк. Олигарх номер один в Молдавии, считающий себя хозяином страны — всей, включая весь бизнес и все ветви власти. В Европе нерукопожатен, но его партия — демократы — размахивает звездно-голубым флагом. Как прикрытие.
Изначально Плахотнюк поднялся как сутенер, поставлявший девушек для развлечения многим высокопоставленным особам. Так и завязывал Плахотнюк отношения уже для своей пользы. Наверное, среди его клиентов когда-то оказался и Порошенко. Дружба выросла в столь тесную, что по просьбе Плахотнюка два года назад Порошенко выдал в Молдавию из Киева гражданина Украины Вячеслава Платона. Тот был бизнес-конкурентом Плахотнюка. Плахотнюк упрятал Платона за решетку на 18 лет.
Так что Молдавия пока для Порошенко — вариант. Если, конечно, там ничего не изменится. Пока положение в стране не очень устойчивое. После недавних парламентских выборов в парламенте сложился треугольник. Если округленно, то это социалисты Додона — наибольшее число мест — демократы Плахотнюка и правый блок.
Большинства для формирования правительства нет ни у кого. Нужна коалиция. Плахотнюк токсичен для всех. Один из лидеров правых — Майя Санду — даже назвала его "отравленным яблоком". То есть правые как честные ребята с Плахотнюком себя не мыслят. "Отравленное яблоко" сейчас покатилось к Додону — президенту Молдавии. Для Додона это, словно чаша с ядом, политическая смерть. Репутация теряется один раз. Зато в коалиции с правыми у социалистов Додона есть шанс создать, по крайней мере, антиолигархический альянс. Разве не об этом мечтают избиратели и социалистов, и правых? Вот в этом случае у Молдавии появится шанс, а у беглого Порошенко в Молдавии земля будет гореть под ногами.
Ранее по теме
-
Штаб Тимошенко обвинил США и страны ЕС во вмешательстве в выборы23 минуты назад
-
В Минске украинские дипломаты не пустили на участок журналистов российских СМИ39 минут назад
-
Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами1 час назад
-
"Страна богатых и счастливых". Что изменилось на Украине при Порошенко1 час назад
-
Выборы на Украине: роды во время голосования и бюллетени из кастрюли3 часа назад
-
В день выборов в Киевской области изъяли 600 килограммов героина3 часа назад
Сейчас
На Украине закрылись избирательные участки
Зеленскому не нужен "договорняк" с Тимошенко
Картина дня
-
На Украине выбирают президента
- Глава Тувы рассказал о секретном шашлыке Путина
- Палестинская ракета не долетела до Израиля
- Российские учительницы в купальниках взволновали британцев
- В Крыму и Донбассе игнорируют украинские выборы
Самое читаемое
-
Названа самая распространенная венерическая болезнь россиян
- Выходные с порнозвездой: сколько стоит мечта
- У больной раком матери, искавшей приемную семью сыну, появился шанс выжить
- Анита Цой обиделась на предложение посмотреть на себя в зеркало
- Опубликовано жуткое фото обожженной ноги Загитовой
Телеканал "Россия"
-
Николай Басков ошеломил зрителей уникальным шоу. Эксклюзив!
- "Годунов": историческое путешествие с лучшими артистами современности
- Стартует новый сериал "На краю": они мечтали о счастье, но очнулись в плену
- "Усатый нянь" остался в одиночестве после 20 лет брака с внучкой двух маршалов
Вести.Экономика
-
Соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС вступило в силу
- 11 крупнейших несостоявшихся сделок в Европе
- Мечты американских фермеров оказались затоплены
- Долговой рынок потерял связь с реальностью
- С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Samsung Galaxy S10+: новая планка для флагманов
- Huawei разработала альтернативу Android и Windows
- Xiaomi представила Redmi 7: Android 9 и большая батарея за $105
- "Яндекс" подмигнул "Аурой". Зачем "нейронная" соцсеть поисковику и его пользователям
- Sony выпустила в России смартфоны-середнячки Xperia 10
Авто.Вести.Ru
-
Такого вы не видели: монстр-пикап Chevrolet и колеса из гипсокартона!
- Что почем? Самые доступные новые седаны до 1 млн рублей
- Chevrolet Niva с крутым планшетом и навигацией: цены уже известны
- Прощайте, BMW и Mercedes: новая Tesla бьет рекорды продаж в Европе
- Стартовали продажи новой версии Renault Duster дороже 1 млн рублей
Недвижимость
-
Петербуржец поскользнулся на тротуаре и отсудил полмиллиона
- Как улучшить жилищные условия: апартаменты для жизни и однушка на сдачу
- Солнечные лучи стали причиной пожара
- Мужчина превратил квартиру в берлогу викинга
- Чем опасны бассейны в отелях
- Пара из США отказалась от современности и переехала в XIX век
Вести.Медицина
-
Инструкция: выбираем по-настоящему полезный йогурт
- Паразиты могут вызвать рак и защитить от него
- Курящий отец вредит сердцу ребенка сильнее, чем курящая мать
- Даже минимум красного мяса увеличивает риск ранней смерти
- Есть вопрос: как работают продукты-афродизиаки (и работают ли вообще)
Вести в 20.00
-
Дети-модели: жестокий бизнес и обман
- Американская охота на ведьм
- В Звездном городке простились Валерием Быковским
Вести-Москва
-
Афера от кутюр на 20 миллионов рублей: скандал на New Fashion Week
- В Ногинске жители аварийных домов остались без квартир: у застройщика поменялись планы
- Москва переходит на новые стандарты оказания онкологической помощи
- Пять станций Сокольнической линии закроют на неделю
- Выходные в Москве: шоу каскадеров, театральный марафон и закулисье сериала "Годунов"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Открыты мутации, блокирующие боль и стресс и быстро заживляющие раны
- Марсианский вертолёт НАСА завершил лётные испытания
- Boston Dynamics показала робота-грузчика, напоминающего тирекса
- Учёные оценили риск развития рака в бутылках вина и сигаретах
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Культура"
-
"Белая студия" для Семена Слепакова: я всегда попадаю в одни и те же ловушки
- Патрику Зюскинду исполнилось 70
- Богомолов представил спектакль "Преступление и наказание"
- Ушел из жизни автор музыки к фильму "Криминальное чтиво"
Москва 24
-
Полярное вторжение. Москвичей предупредили о похолодании
- Учительницу вынудили уйти из школы за фото в купальнике
- В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
- Рабочий, своровавший кабель правительственной связи у Кремля, прыгнул в реку
- 14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его