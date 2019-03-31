Лауреаты президентских премий готовы к реализации новых творческих замыслов

26 марта в Кремле Владимир Путин вручил президентские премии молодым деятелям культуры, а также премии за произведения для детей и юношества за 2018 год. Среди награжденных — архитектор Николай Переслегин, дирижер Валентин Урюпин и театральный режиссер Сергей Чехов. За создание произведений для детей награды удостоились выдающийся художник-мультипликатор Франческа Ярбусова, художник-иллюстратор Борис Диодоров и Сергей Казарновский — директор столичного центра образования "Класс-центр". Их поздравил президент.

"Хочу пожелать новых успехов. И не на секунду не сомневаюсь, что вы еще очень многое сделаете для того, чтобы внести вклад в развитие нашей огромной российской семьи. Члены комиссии, которые присудили вам эти звания — лауреатские — они только зафиксировали тот факт, который признан сотнями тысяч и миллионами людей, ради которых вы работаете", — подчеркнул Владимир Путин.

В письме великого поэта Николаю Раевскому по-русски — только "Погорелое Городище", остальные четыре страницы — на французском. Название села в Зубцовском районе Тверской области, несправедливо забытое на 300 с лишним лет, снова зазвучало — в Кремле из уст народного художника Бориса Диодорова.

"На старости лет вдруг открылась возможность создать настоящий музей Александра Сергеевича Пушкина в старинном селе Погорелое Городище", — сказал Диодоров.

"Вот хоть отсюда свороти влево, да бором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, а там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тут уж всякий мальчишка доведет до Луевых гор" - чтобы так точно описать в "Борисе Годунове" дорогу, которой Гришка Отрепьев бежал в Польшу, Александр Пушкин специально приезжал в Погорелое Городище, к месту службы своего предка местного воеводы Гаврилы Пушкина — тоже персонажа пьесы "Борис Годунов".

Давно здесь нет ни корчмы, ни тем более литовской границы, но Борис Диодоров решил, что имя Пушкина обязательно должно быть увековечено на тверской земле. Сам художник — признанный классик литературной иллюстрации: героев русских сказок, произведений того же Пушкина, Толстого, Тургенева многие знают такими, как их изобразил Диодоров, а в Дании его считают лучшим иллюстратором сказок Андерсена. Сейчас художник готовит новое издание «Истории государства Российского».

"Я еще и музейщик, и историк, потому что каждая работа — это углубление в то, что написал автор, и в историю, в которой он жил и о которой пишет", — считает Борис Диодоров.

Книгу "Кормушка за окном" Франческа Ярбусова готовит для шестерых внуков, наблюдая за птицами на даче. Это хобби. А профессия — мультипликатор. Ее вклад в золотой фонд отечественной анимации – "Паровозик из Ромашкова", "Как один мужик двух генералов прокормил" и, пожалуй, самый известный в мире советский мультфильм — "Ежик в тумане".

"В каждом из нас ребенок сидит, тот, которым вы были когда-то. И когда мы делали "Ежика", я вспоминала, чего мне в детстве хотелось", — отметила Ябрусова.

Что нужно детям, заслуженный учитель Сергей Казарновский сейчас ответит, не задумываясь, — свобода. Это главный принцип обучения в созданной им школе. Хотя успешный инженер-строитель в педагоги и не собирался. "Моя диссертация называлась "Гипсополимерзернистый бетон на мелкозернистых наполнителях", — вспоминает Казарновский.

Стоило однажды (в 1990-м) помочь детям с любительской постановкой, и это выросло в гимназию. Здесь, казалось бы, дополнительное гуманитарное образование — обязательная часть образовательной программы.

Экспрессивная манера Валентина Урюпина — визитная карточка Ростовского симфонического оркестра. Коллектив и дирижер хорошо известны далеко за пределами донской земли. Урюпин много гастролирует, превращая в концертные площадки улицы городов и фабричные цеха, как, например, было в Новочеркасске.

"Премия принадлежит мне и моему оркестру в первую очередь. Это моя музыкальная семья. Я очень рад, что в результате этой премии оркестр получит новые инструменты", — сказал Валентин Урюпин.

Один из самых востребованных молодых режиссеров России — Сергей Чехов из Новосибирска — обращает на себя внимание даже не тем, что пришел в Кремль без галстука, в модных укороченных брюках и туфлях на босу ногу. Его постановки с успехом идут примерно на 20 академических сценах и экспериментальных площадках.

Это сейчас контора вагоностроительного гиганта — украшение района. Несколько лет назад разрушающуюся фабрику-кухню 1929 года хотели снести. Николай Переслегин, основатель архитектурного бюро Kleinewelt Architekten, спас этот образец советского конструктивизма. На счету архитектора — десятки подобных примеров.

Одним из первых был особняк Петра Сысоева с кариатидами. Правда, Переслегин его не сам восстанавливал, а предложил правительству Москвы сдать полуразрушенный тогда дом в аренду всего за 1 рубль за каждый квадратный метр площади. Теперь подобные программы успешно работают во многих городах России.

Программа "Рубль за метр" похожа, скорее, на бизнес-план, чем на систему сохранения культурного наследия. С одной стороны, предприниматель получает в аренду на 49 лет старинный особняк по очень выгодной ставке. Но с другой, — он должен восстановить и за свой счет содержать здание в надлежащем виде.

"В основе наших убеждений, нашей аргументации — забота о наследии и эстетика, которая для нас очень важна и которую мы ценим, любим и хотим передать последующим поколениям", — пояснил Николай Переслегин.

Каждый из лауреатов премии президента кроме почетного звания получает еще и 2,5 миллиона рублей. И каждый планирует вложить эти деньги в реализацию новых творческих замыслов.