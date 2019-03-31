На Савеловском направлении – проблемы с электричками

В Подмосковье приостановлено движение электричек Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). Сейчас пригородные поезда не ходят между станциями Дмитров и Вербилки. Причиной стало повреждение контактной сети.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД, повреждение обнаружено на однопутном перегоне Вербилки — Каналстрой. На место аварии отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.

Таким образом, пока электрички ходят со станций Савелово и Дубна только до Вербилок, после чего отправляются обратно. Из Москвы электрички до этих станций останавливаются в Дмитрове.