В день выборов в Киевской области изъяли 600 килограммов героина

Рекордную партию в 600 килограммов героина стоимостью около 50 миллионов долларов изъяли полицейские в Киевской области Украины в день первого тура президентских выборов. Об этом сообщил в "Фейсбуке" глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Никогда еще не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем", — написал он.

По сообщению Князева, 100 килограммов наркотика полиция изъяла ночью, а еще 500 килограммов — несколько часов назад. Столицу Украины наркоторговцы использовали как склад для дальнейших поставок зелья в другие страны.

Задержаны четыре человека: двое граждан Македонии и по одному гражданину Молдавии и Турции. Полиция, по словам Князева, продолжает работать, а параллельно обеспечивает порядок во время волеизъявления украинцев.