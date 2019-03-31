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Выборы на Украине 10 минут назад
"Страна богатых и счастливых". Что изменилось на Украине при Порошенко
Петр Порошенко в ходе предвыборной гонки от социально-экономической тематики немного дистанцировался и ушел в сферу духовную. Свою кампанию он проводил под лозунгом "Армия! Язык! Вера!". Понятно почему. В 2014-м он много чего обещал украинцам: и доллар за 10 гривен, и дешевый газ, и богатую жизнь, но в итоге не сделал ничего. Скорее наоборот — разрушил то, что было.
"Я сделаю из Украины страну богатых, свободных и счастливых людей", — такие обещания щедро раздает Петр Порошенко накануне выборов. Его кампания 2014 года называлась похоже: "Жити по-новому". Тогда он, впрочем, не соврал: за 5 лет украинцы действительно стали жить по-новому, только совсем не так, как звучали майданные лозунги. Двузначная инфляция, бешеный рост тарифов ЖКХ, сокращение пенсий и зарплат, массовая миграция.
Зато богаче стал сам Порошенко: его только официальный доход за один минувший год увеличился в 12 раз — до 200 млн гривен, в долларах это больше 7 миллионов.
Состояние президента растет намного быстрее, чем ВВП Украины. Хотя данные за 2018 год он преподносит как собственный громадный успех — Госстат насчитал рост экономики в 3 процента. У многих экспертов эти цифры вызывают большие сомнения.
Но посмотрим на номинальный ВВП, а он сейчас составляет всего 65 процентов от того, что было в 2013-м. Доходы на душу населения также резко упали, почти в два раза. Только вдумайтесь: в рейтинге Всемирного банка по этому показателю Украина между Суданом и Папуа Новой Гвинеей.
Экономика Украины поддерживается не за счет роста ВВП, а благодаря кредитам МВФ. Причем по факту новые займы берутся для погашения старых и капающих процентов. В итоге госдолг Украины вырос с 2013 года в три с половиной раза и превысил 2 триллиона гривен. И Киев продолжает занимать деньги.
По данным Министерства финансов страны, Украине в этом году придется выплатить почти 16 миллиардов долларов — это как внешние, так и внутренние заимствования. Просто для сравнения: золотовалютные резервы страны данный момент составляют всего 20 миллиардов. На долговые выплаты идет львиная доля бюджета. В этом году — треть госказны.
Еще один "повод для гордости" Порошенко — уровень жизни людей. Судя по данным украинской статистики, зарплата за годы его президентства выросла в два с половиной раза. Правда, в гривнах. В долларах картина совсем другая: 5 лет назад было 450, сейчас на 100 меньше.
У пенсионеров дела не лучше. В 2013-м они в среднем получали 187 долларов, сейчас — около 100. В целом, по данным Госслужбы статистики Украины, доходы более 40 процентов жителей страны не превышают 140 долларов в месяц, в рублях это менее 9 тысяч.
При этом цены на месте не стоят. За прошедшие 5 лет инфляция исчислялась двузначными цифрами, хотя в 2013-м была всего полпроцента. Цены на продукты резко выросли, на те же хлеб и молоко в несколько раз.
И отдельная головная боль украинцев — коммунальные тарифы. За неполные 5 лет газ для бытовых нужд подорожал почти в 12 раз. Закономерный итог такой политики — отток населения.
7-9 миллионов уехавших украинцев (это только официальные данные) при населении Украины в 44 миллиона — то есть уезжает каждый пятый. Но эксперты называют и другие цифры, вплоть до 20 миллионов. В Нацбанке сообщили: в прошлом году трудовые мигранты перевели на родину более 9 миллиардов долларов, это половина всех золотовалютных резервов страны.
Вот такая нерадостная картина прошедших 5 лет. Но Порошенко полон оптимизма, хочет и дальше вести страну к богатству и счастью. Кстати, насчет последнего — по индексу счастья, который ежегодно публикует ООН, Украина теперь 138-я. За 5 лет опустилась на 51 позицию.
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