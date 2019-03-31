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Выборы на Украине 15 минут назад
Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами
На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами. Об этом рассказал на брифинге в штабе депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев.
По его словам, ручкой с исчезающими чернилами ставились подписи лиц в списках избирателей. Депутат привел это как пример "очень интересного факта нарушений", передает РИА Новости. Также, по его словам, штаб фиксирует организованный подвоз избирателей и порчу бюллетеней в ряде регионов.
В избирательном штабе кандидата в президента Украины Владимира Зеленского также заявили о выявленных фактах подвоза избирателей на участки и о значительном количестве "мертвых душ" в избирательных списках. По словам советника штаба Дмитрия Разумкова, подвоз, скорее всего, говорит об использовании административного ресурса, а "мертвые души" могут использоваться для манипуляций и влияния на результаты выборов. Разумков добавил, что возле избирательных участков фиксируется наличие так называемых контролеров, передает "Интерфакс".
Тем временем глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что и в последнюю минуту перед выборами на Украине в информационное пространство продолжали вбрасывать компромат. Например, американский посол в Киеве Мари Йованович якобы передала генпрокурору Юрию Луценко список неприкосновенных лиц, которых, по мнению Госдепа, нельзя преследовать по закону.
По словам Слуцкого, дело не в составе списка или мотивах его обнародования, а в том, насколько типичны подобные действия для американцев. Для телевизионной картинки на Западе Украина – молодая демократия, которая борется с внешней агрессией и при этом стремится неукоснительно соблюдать права человека и проводить прогрессивные реформы. На самом же деле — компрадорская элита, находящаяся под защитой метрополии и действующая вне правового поля, отметил Слуцкий в "Фейсбуке".
В Никопольском районе бюллетени для голосования на выборах президента Украины хранились в опечатанной кастрюле в холодильнике — очевидно, это было своеобразной заменой сейфу. До этого внук действующего главы государства Петра Порошенко едва не порвал бюллетень деда.
В Киевской области Украины в день первого тура президентских выборов полицейские изъяли рекордную партию в 600 килограммов героина стоимостью около 50 миллионов долларов. Параллельно Национальная полиция, по словам ее главы Сергея Князева, обеспечивает порядок во время волеизъявления украинцев. По данным МВД Украины, всего полиция получила 649 сообщений о нарушениях на выборах президента, возбуждены 11 уголовных дел.
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