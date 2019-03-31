Штаб Тимошенко обвинил США и страны ЕС во вмешательстве в выборы

Заместитель главы партии "Батькивщина" Григорий Немыря сообщил в воскресенье о попытках западных дипломатов повлиять на итоги выборов президента Украины. По словам Немыри, штаб кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко уличил в этом сотрудников дипломатических ведомств Франции, США и Испании и еще ряда стран.

"Есть информация о втягивании некоторых руководителей дипломатических и консульских учреждений в нечистоплотные игрища, попытки поставить на контроль членов участковых избирательных комиссий", — уточнил Немыря.

Немыря пообещал все факты незаконной деятельности подвергнуть тщательной проверке, пишет ТАСС.