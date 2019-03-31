Выборы президента Украины: Юлия Тимошенко вышла на второе место

Центральная избирательная комиссия Украины сообщает, что по итогам обработки 0,51 процента протоколов первого тура выборов президента страны лидирует Владимир Зеленский с результатом 28,51 процента голосов. На втором месте — лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (18, 03 процента).

Действующего президента Украины Петра Порошенко поддержали 17,49 процента принявших участие в голосовании. Лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко — на пятом месте с результатом 7,32 процента.

Как сообщалось, выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта. По итогам экзитполов, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко, напоминает РИА Новости.

Действующий глава государства заявил, что выборы прошли свободно. В свою очередь, избирательный штаб Юлии Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах, сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования. Заявил о нарушениях и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко .

По данным ЦИК Украины, серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. В то же время, по данным МВД Украины, по состоянию на 20.00 полиция зафиксировала более 1,9 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования, возбуждено 31 уголовное дело.