У здания Минсельхоза РФ рухнули строительные леса

В центре Москвы на Садовой-Спасской улице произошло обрушение на площади 300 квадратных метров строительных лесов находящегося на реконструкции здания Министерства сельского хозяйства РФ.

По предварительным данным, рухнувшие элементы строительных лесов придавили два припаркованных рядом со зданием автомобиля, информация о пострадавших уточняется, передает ТАСС.