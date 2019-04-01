Выборы президента Украины: в лидерах вновь Зеленский и Порошенко

По результатам обработки ЦИК Украины 1,й процента бюллетеней, на выборах президента страны лидируют лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко, набравшие 26,99 и 17, 57 процента голосов соответственно.

На третьем месте с результатом 16,4 процента – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, на четвертом — кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко (9, 39 процента).

Как сообщалось, выборы президента Украины прошли в воскресенье, 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным экзитполов, во второй тур выборов, который запланирован на 21 апреля, должны пройти Владимир Зеленский и Петр Порошенко, напоминает ТАСС.