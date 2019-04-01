Пропажа века под всеобщее молчание: куда исчезла картина Леонардо да Винчи

Журналисты "Нью-Йорк Таймс" заявили, что местонахождение самой дорогой в мире картины авторства Леонардо да Винчи — неизвестно. О том, где полотно стоимостью в 450 миллионов долларов, не знают ни в парижском Лувре, ни в его филиале в Абу-Даби. При этом французы все же рассчитывают включить полотно "Спаситель мира", изображающее Христа, в выставку в честь пятисотлетия со дня смерти великого мастера.

450 миллионов 300 тысяч долларов. Рекордная сумма, отданная на аукционе за произведение искусства. Которое теперь – увы – не могут найти. О пропаже заявили не музеи и не владелец картины, а журналисты "Нью-Йорк Таймс". Которые заинтересовались, почему с момента продажи "Спасителя Мира" в 2017 году, картину так никто и не видел.

Филиал Лувра в Абу-Даби обещал показать ее еще осенью прошлого года. Но выставку тогда отменили без объяснения причин.

Департамент культуры Абу-Даби отказывается отвечать на вопросы журналистов. Сотрудники филиала Лувра в Абу-Даби на условиях анонимности признаются, что не имеют представления о местонахождении полотна. В парижском Лувре также не знают, где находится "Спаситель мира".

Картина, датированная 1499-м годом, пропадает не впервые. В начале 17 века она упоминается в описи вещей английского короля Карла Первого, а дальше хранилась в монаршей коллекции. С середины 18 века о полотне – ни слова. Предположительно, именно в этот период "Спасителю" дописали густую бороду и наложили несколько слоев краски на волосы, изменили цвет фона. Предположительно в 19 веке ее забрали из монастыря в Нанте. Далее – в 1958 году картину выкупают из частной коллекции всего за 45 фунтов стерлингов. И вновь — тишина на полвека. В 2005 году, когда новые владельцы заказали реставрацию полотна, вскрылась ее подлинность.

"Картина "Спаситель Мира" создавалась примерно в то же время, что и "Мона Лиза". То есть, это последнее десятилетие творчества Леонардо, у которого есть свои характерные черты. К примеру, то, как накладываются его знаменитые тени, так же, как и на лице Джоконды. Все знали о её существовании, но картина долгое время считалась потерянной – предполагали даже, что она была уничтожена", — рассказывает Алан Винтермут, старший специалист аукциона "Кристис" по старинным произведениям искусства.

Эксперты окрестили ее религиозной версией "Мона Лизы". Правда, не все разделяют мнение, что создавал "Спасителя" именно Леонардо да Винчи. Дискуссии в мировом сообществе искусствоведов идут жаркие.

"Не секрет, что для Леонардо да Винчи – достаточно частая практика писать картины в соавторстве с другими мастерами. И есть произведения, которые, по моему мнению, не являются типичными для манеры да Винчи. В них есть ошибки в перспективе и анатомии персонажей. Леонардо же был теоретиком в этих областях – и для него такие ошибки не характерны. "Спаситель мира" – определённо работа мастерской да Винчи, но Леонардо не принимал в ее создании приоритетного участия", — считает Франк Жак, специалист по истории искусств.

Франк Жак даже отправил письмо французскому президенту Эмануэлю Макрону, в котором поделился своими сомнениями относительно подлинности полотна. Скептики предполагают, что новый владелец как раз-таки и отказался выставлять картину напоказ, чтобы не было новых дискуссий об авторстве.

Однако главные волнения все равно по поводу местонахождения полотна. Несмотря на строжайшие условия анонимности со стороны аукциона "Кристис", журналисты выяснили, что картину приобрел саудовский принц Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. И возможно, выставлять ее монаршая особа не хочет, чтобы пресечь недовольство по поводу таких больших трат, как может статься, не по делу. Но для искусствоведов куда страшнее предположение, что картину могли перепродать анонимному коллекционеру. Тогда "Спаситель" может снова пропасть на полвека или больше.