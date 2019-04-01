Теннисист Хачанов сохранил свои позиции в рейтинге ATP

Ассоциации теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга организации. Лучший из россиян Карен Хачанов располагается на 12-м месте. В его активе 2810 баллов. Лидером рейтинга остался серб Новак Джокович, набравший 11070 очков.

В топ-5 также попали испанец Рафаэль Надаль (8725), немец Александр Зверев (6040), швейцарец Роджер Федерер (5590) и австриец Доминик Тим (4765).

Помимо Хачанова в сотне лучших теннисистов мира оказались еще два россиянина – Даниил Медведев (14-е место, 2295 очков) и Андрей Рублев (90-е, 654).