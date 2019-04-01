Чемпионат мира. Стал известен состав женской сборной России по хоккею

Федерация хоккея России опубликовала окончательный состав женской национальной команды перед стартом чемпионата мира. В него вошли 23 хоккеистки. Мировое первенство-2019 среди женщин пройдет в финском Эспоо с 4 по 14 апреля.

Во вратарской линии сборной России нашлось место трем вратарям: Валерии Меркушевой, Надежде Морозовой и Анне Пруговой. В обороне сыграют Мария Баталова, Анна Шибанова, Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова, Нина Пирогова, Анна Савонина, Лиана Ганеева и Дарья Терешкина.

Линия нападения представлена Еленой Дергачевой, Анной Шохиной, Алевтиной Штаревой, Оксаной Братищевой, Александрой Вафиной, Викторией Кулишовой, Дианой Канаевой, Екатериной, Валерией Павловой, Анной Тимофеевой, Ольгой Сосиной и Фанузой Кадировой.

Первую игру на групповом этапе чемпионата мира по хоккею с шайбой российские хоккеистки проведут с командой Швейцарии 4 апреля.