Выборы на Украине: Порошенко готов идти по трупам

Петр Порошенко заряжен невероятной злобой. Если он победит во втором туре, который, по-видимому, будет, то сразу начнет крушить и ломать всех, кто ему мешал. И украинцам следует над этим серьезно задуматься. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Кто против?" ведущий Сергей Михеев.

Петр Порошенко уже не сдерживается и не скрывает, что он должен победить любой ценой. Это говорит о его готовности применить любые средства и технологии для победы, а также отомстить всем, кто выступал против него: начиная от радикалов и националистов и заканчивая канонической Украинской православной церковью.



Уже сейчас, пояснил ведущий, Порошенко подводит теоретическую базу под то, чтобы всем отомстить: националистов и радикалов проплатил Кремль, олигарх Игорь Коломойский — опять же агент Кремля. В последний день агитации он вдруг заявил, что Петр Порошенко – автор провокаций в Керченском проливе.

Украинская православная церковь тоже рискует присоединиться к этой компании. Некоторое время назад Служба внешней разведки Украины заявила, что ко второму туру на Украину якобы будут заброшены из России православные боевики. "Это готовит теоретическую базу под то, чтобы потом начать громить и ломать все, идти по трупам вне закона", — заключил ведущий.

По предварительным данным, во втором туре украинских выборов встретятся Владимир Зеленский и Петр Порошенко. После подсчета половины протоколов стало известно, что действующий президент набрал почти 17% и пока идет на втором месте. За лидера Владимира Зеленского проголосовало 30%. На третьем месте — лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 13%, на четвертом — представитель "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко – почти 12%.