Российская туристка упала в горах во время парасейлинга в Иордании

На больничной койке завершилось для российской туристки занятие парасейлингом в Иордании — порыв ветра оборвал трос, в результате женщина приземлилась не на воду, а в горах, сообщает Roya News. Очевидец снял на видео попытки спасти зависшую в воздухе россиянку.

Инцидент произошел 30 марта в Акабе. Туристка оплатила прогулку над водой, при этом организаторы закрыли глаза на то, что погода явно не располагала к такой "экскурсии". Подняться в воздух труда не составило, но вот с приводнением возникли сложности — женщина зависла на высоте нескольких десятков метров, тогда как экипаж катера всячески пытался вернуть ее на землю.

Все усилия мужчин оказались тщетны, поскольку очередной порыв ветра оборвал трос, и женщину начало стремительно уносить в сторону гор, где она и упала. Первую помощь ей оказали на месте, после чего доставили в военный госпиталь. Врачи оценивают состояние пострадавшей как стабильное. О характере полученных травм ничего не сообщается.