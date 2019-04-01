Опыт Смоленской области по обеспечению сжиженным газом возьмут на вооружение регионы

О бесперебойном обеспечении жителей регионов сжиженным газом при сдерживании роста тарифов говорили на заседания координационного совета по энергетике, энергосбережению и энергоэффективности Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия ЦФО. Заседание прошло под председательством смоленского губернатора, который поделился опыт своего региона.

Газоснабжение – это коммунальная услуга и рост тарифов для населения ограничен. Поставщики терпят убытки из-за того, что тарифы значительно ниже цен на оптовом рынке. В 2018 году Смоленская область получала от оптовых поставщиков 350 тонн газа в год. Сейчас для них такие поставки не выгодны. Власти региона экстренно разрабатывает правила предоставления им субсидии для компенсации затрат. Как сообщил губернатор области Алексей Островский, в это году две организации, поставляющие СУГ населению объявили о приостановлении работы. "Мною уже принято решение о выделении денег из бюджета в размере 30 миллионов рублей на покрытие части затрат организаций, связанных с приобретением СУГ по нерегулируемым оптовым ценам", — заверил глава региона.

В регионах с высокой степенью газификации проблемы как таковой нет, передает ГТРК "Смоленск". Так, для Белгородской области расчетная величина выпадающих доходов всего 200 тысяч рублей. Однако для Тверской, Владимирской, Смоленской областей она превышает 30 миллионов, а для Воронежской и Ярославской — 100 миллионов рублей. На Смоленщине потребителями сжиженного газа являются 130 тысяч человек. Наиболее остро вопрос стоит в Угранском и Велижском районах, которые не газифицированы природным топливом.

Участники совещания обсудили предложения Алексея Островского. Он предлагает субсидировать из федерального бюджета убытки газоснабжающих организаций, связанных с приобретением СУГ по рыночным ценам. Кроме того, доработать новую методику госрегулирования стоимости сжиженного газа. Внести все необходимые изменения в законодательство РФ и субъектов РФ. Мероприятия, предложенные ФАС, реализовать в полном объеме. И уже затем осуществлять переход на новую систему обеспечения газом.

Позицию главы Смоленщины поддержал представитель Минэнерго России Антон Рубцов. А председатель ФАС подтвердил, что согласно проекту федерального закона об установке акцизов на сжиженный газ, вырученные средства могут быть направлены на компенсацию расходов газоснабжающих организаций.

В итоге на заседании принято решение - после обсуждения вопроса в регионах подготовить проект обращения в правительство РФ.