Появилось видео ликвидации последствий аварии, перекрывшей движение по ТТК в Москве

Утром в понедельник, 1 апреля, в районе Новорижской эстакада на Третьем транспортном кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие, существенно осложнившее движение по магистрали.

На кадрах, сделанных на месте аварии, видно, что самосвал перевернулся на бок, рассыпав часть грунта, находившегося в кузове, на проезжую часть.

Вторым участником инцидента стал легковой автомобиль, получивший механические повреждения. Судя по видео, легковушка оказалась присыпана землей из грузовика.

По предварительной информации, никто из участников инцидента не пострадал.

Отметим, что сравнительно недавно, 22 марта, в Москве опрокинулся самосвал, перевозивший песок. Многотонная машина раздавила такси, в результате ЧП погибли два человека.