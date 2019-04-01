Девочка разбила голову в батутном центре в Стерлитамаке

Юной жительнице Стерлитамака пришлось зашивать голову после посещения батутного центра, сообщает ГТРК "Башкортостан". Камера наблюдения зафиксировала неудачный прыжок девочки.

Инцидент произошел около шести часов вечера 17 марта. Сначала девочка отрабатывала сальто назад на батуте, но приземлиться на ноги ей не удавалось, а потому она переместилась к яме с поролоном. На кадрах видно, что и этот прыжок оказался неудачным — ребенок ударился головой о край. Школьница самостоятельно выбралась из мягкого бассейна, но зал покинула, держась за голову.

Врачи сделали томограмму и зашили рану, но на следующий день, как уверяют родители девочки, ее самочувствие ухудшилось — поднялась температура, а швы начали гноиться.

Мама посетовала на то, что сотрудники батутного центра и не подумали принести свои извинения и поинтересоваться состоянием здоровья пострадавшей посетительницы. В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются полицейские.

В 2016 году все в том же Стерлитамаке пятилетний ребенок получил компрессионный перелом грудных позвонков после неудачного прыжка на батуте. Тогда следователи выявили нарушения правил безопасности в спортивном центре.