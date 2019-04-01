Рейтинг травли: место Симоньян и Венедиктова заняли Рынска и Малахов

Сайт телеканала RT на основании исследования, подготовленного компанией "Крибрум", опубликовал второй рейтинг медиаперсон, которые чаще всего в последнее время подвергались нападкам или даже травле в соцсетях за их высказывания.

В первой десятке в основном фигурируют одни и те же персоны, но одни поводы, которые они подают для критики в блогосфере и сетевых СМИ, уходят, другие появляются. Поэтому происходит "ротация" известных медиаперсон.

Из первой десятки за прошлый период исчезли главный редактор RT Маргарита Симоньян и главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, но появились в нем новые персоны: ведущий "Прямого эфира" на "России 1" Андрей Малахов и вдова Игоря Малашенко Божена Рынска.

Она стремительно "взлетела" на первую строку рейтинга травли после интервью Ксении Собчак, в котором, в частности, сокрушается по поводу того, что Игорь Малашенко не оставил ей наследства, и теперь вдова вынуждена распродавать брендовые сумочки и, возможно, искать работу.

Это ее заявление вызвало шквал негативной реакции в соцсетях.

Вторую строчку этого списка занимает блогер-феминистка Белла Рапопорт, у которой возник конфликт с известным брендом, отказавшим ей в сотрудничестве.

С первого места в прошлом рейтинге травли на третье "опустилась" ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева. На этот раз поводом для критики в соцсетях стал ее шуточный ролик о готовности баллотироваться на пост президента Украины.

До президентских выборов на Украине осталось всего 9 дней. Нужно определяться. Мой предвыборный ролик!🤷‍♀️ pic.twitter.com/vAi0f7D4mt — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 22 марта 2019 г.

В первую десятку также вошли ведущий "России 1" и радио "Вести ФМ" Владимир Соловьев, журналисты Юрий Дудь, Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, Илья Варламов и Владимир Познер.