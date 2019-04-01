Вера Алентова откровенно рассказала о причинах развода с Владимиром Меньшовым

С Владимиром Меньшовым Вера Алентова познакомилась еще в студенчестве – вместе они учились в Школе-студии МХАТ. Правда, оба поступили туда не сразу: Алентовой до этого пришлось поработать даже швалкой-накольщицей на Барнаульском меланжевом комбинате.

Уже на первых курсах в театральном Вере прочили большое будущее, а Меньшова считали "бесперспективным".

Никто тогда и предположить не мог, что через несколько лет Меньшов получит престижный "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит", который сделает звездой и Веру Алентову.

Однако в студенчестве, когда у влюбленной молодой пары начались серьезные отношения, преподаватели отговаривали перспективную студентку от брака с Владимиром Меньшовым.

В "Судьбе человека" актриса вспоминает, что они были тогда бедны, как церковные мыши: ни денег, ни своего угла.

Они очень долго жили в общежитиях: Меньшов – в своем, а она – в своем: "Как Юля появилась – неизвестно", — шутит актриса, вспоминая те годы.

На штамп в паспорте с Меньшовым, по ее словам, она решилась ради комнаты в коммуналке. В 1969 году на свет появилась дочь, материально было совсем тяжело.

Тогда молодому отцу – будущему оскароносному режиссеру – приходилось работать по ночам, разгружая хлеб.

Однако когда, казалось бы, жизнь стала налаживаться, пара вдруг развелась.

"Большое и чистое затерлось тяжелым бытом. Начались обиды — все банально", — признается актриса, вспоминая те времена.

Потребовалось время, чтобы они вновь воссоединились: Вера поняла, что такой горячей любви, как с Меньшовым, ей не встретить.

Они вместе уже больше полувека, а их дочь Юлия Меньшова пошла по стопам родителей: стала успешной актрисой и телеведущей. У нее растут сын Андрей и дочь Таисия.

Какой подарок судьбы Вера Алентова называет самым главным? Как вспоминает причины расставания, а затем – воссоединения с Владимиром Меньшовым? На какой обман пошла в юности мечтавшая о сцене Вера, чтобы не поступать в медицинский?

Об этом и не только актриса рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".