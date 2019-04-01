В борьбе за власть украинские политики утопили в грязи собственный народ

Текущие выборы на Украине еще раз подтвердили, что страна лидирует в мире по уровню недоверия к собственной власти, демонстрируя полную ее десакрализацию. К такому выводу пришли гости программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", подводя предварительные итоги выборов и обсуждая результаты.

Лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян указал на то, что ни в одной уважающей себя стране мира нельзя наблюдать столь грязных выборов. Невозможно себе представить, чтобы в период предвыборной кампании кандидаты в президенты, выступая, опустились до самых низких оскорблений. А в Незалежной кандидаты "замарали выборы, замарали друг друга, осмелились в грязи топить украинский народ. Про себя рассказали такое, после чего весь мир должен потерять к ним уважение".

Кургинян сделал печальный вывод из происходящего в эти дни на Украине: "Выборы показывают, что украинской нации, к сожалению, нет". Политик считает, что в стране творится безумие. Так, "воюющая" с Россией Украина выбирает не генерала, способного повести за собой в бой, а комика, что само по себе совершенно абсурдно.

Российский политик Константин Затулин дает ситуации несколько иную, но тоже пессимистичную характеристику: "Выборы показывают, что украинцы вполне разумны и не хотят воевать, потому что эта война — гражданская, никакой победы в ней не будет. Люди не поддерживают ни действующего президента, ни других кандидатов. Они хотят найти какой-то выход, но не могут выразить своего политического решения, просто не способны. Те, кто обладал хоть какой-то пассионарностью, уже выступили в Крыму и в Донбассе".



Одним из самых серьезных результатов выборов политолог Дмитрий Куликов считает то, что они очевидно показали: "Даже без Крыма и половины Донбасса на территории нынешней Украины воспроизводится ядро, несущее в себе стержень российской цивилизации".

В связи с этим, по мнению политолога, Россия должна радикально усилить внимание к Донецкой и Луганской республикам. Нужны решения, позволяющие реализовать возможность свободных, цивилизованных отношений между республиками и Россией. В частности, это касается передвижения товаров, труда, капитала, вопросов с гражданством. "Люди в республиках должны жить не хуже, чем в регионах Российской Федерации", — заключил Куликов.

31 марта на Украине состоялись выборы в президенты страны. После обработки 70% голосов ЦИК официально заявил о необходимости второго тура выборов. По последним данным, ни один кандидат уже не наберет большинства голосов.

В лидерах остается Владимир Зеленский с результатом более 30 процентов. У действующего президента Порошенко чуть более 16 процентов. Совсем немного отстает от него лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — у нее около 13 процентов.