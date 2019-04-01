У Зеленского более 30 процентов после подсчета 78 процентов бюллетеней

На Украине подводят итоги голосования на выборах президента. После подсчета почти 78 процентов бюллетеней (77,95) лидирует Владимир Зеленский. За него проголосовали чуть более 30 процентов избирателей (30,4). Действующий президент Пётр Порошенко набрал около 16 процентов (16,08). На третьем месте — лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (13,24), а на четвертом — представитель "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко (11,53).

Центральная избирательная комиссия Украины официально заявила о том, что в стране пройдет второй тур выборов.

По данным ЦИК Украины, расклад сил в разных областях следующий: кандидат в президенты Владимир Зеленский занял первое место в Киеве и в 19-ти из 24 областей Украины.

Действующий президент Петр Порошенко набирает большинство голосов во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

На территориях Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Киеву, лидирует представитель "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не заняла первое место ни в одной из областей.