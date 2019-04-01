"Балканский рубеж" - самый обсуждаемый российский фильм марта

Успех фильма обычно измеряют двумя показателями: кассовыми сборами и рейтингом на киносайтах. Но первое часто напрямую зависит от количества рекламы, а второе, бывает, накручивают. Но есть еще третий показатель – так называемое сарафанное радио. В эпоху интернета им являются посты в соцсетях, комментарии, лайки и репосты. Компания Brand Analytics, специализирующаяся на измерениях в социальных сетях, рассказала "Фильм Про", какие фильмы вызвали наибольший ажиотаж в марте.

Российских премьер в ТОП-15 оказалось больше, чем американских. Однако по суммарной вовлеченности пользователей Голливуд обходит наше кино — 1,2 миллиона реакций против 0,9 миллиона.

Что касается жанров, здесь лидером оказались триллеры (5 фильмов). Активно обсуждались и мультфильмы с драмами (по 3 премьеры). Комедиям удалось захватить только 2 строчки в топе. Лидером марта и по вовлеченности, и по количеству сообщений ожидаемо стал "Капитан Марвел". На втором месте рейтинга расположились "Любовницы" с Сашей Бортич.

Картина "Балканский рубеж" заняла четвертое место рейтинга вовлеченности. Российско-сербская военная драма собрала за первый уикенд 122000 реакций пользователей. По числу же сообщений картина уступила только "Капитану Марвелу". Повышенный интерес к фильму связан с двадцатилетней годовщиной трагических событий в Косове, широко освещавшейся в медиа.